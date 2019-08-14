РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 14 авг. В поселении Томилино Люберец в ходе рейда выявили факт сжигания твердых бытовых отходов (ТБО), сообщается в группе управления по охране окружающей среды администрации горокруга в соцсети «ВКонтакте».

В управление по охране окружающей среды от жителей поселка Томилино поступила информация о неприятных запахах на территории. Сотрудники управления совместно с депутатом муниципалитета Ириной Астаховой и народной дружиной провели рейд.

«Было обнаружено, что на территории предприятия по улице Потехина сжигали открытым способом твердые бытовые отходы. Дальнейшее сжигание пресечено, нарушители будут привлечены к административной ответственности в рамках действующего законодательства», – говорится в сообщении.

Также выявили ряд нарушений, которые нарушитель обязался устранить.

«Спасибо всем неравнодушным жителям за содействие», – заключается в материале.