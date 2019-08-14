РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 14 авг. Генподрядчик начал подготовку площадки для строительства школы на 1,1 тысячи мест в микрорайоне Кутузово подмосковного Подольска, сообщается на сайте комитета по строительству и архитектуре администрации городского округа.

«Генеральный подрядчик ООО «Стройарсенал» приступил к подготовке площадки для строительства школы на 1,1 тысячи мест по адресу: Подольск, Бородинский бульвар, дом №9. На объекте установили ограждение, завезли туда бытовые вагончики и дорожные плиты для устройства временной подъездной дороги», – говорится в сообщении.

На земельном участке площадью 2,6 гектара будут расположены: здание школы, физкультурно-спортивная зона, учебно-опытная зона, зона отдыха для разных возрастных групп учащихся, хозяйственная зона и площадка общественных мероприятий.

Само здание будет 4-этажным, сложной формы, общей площадью более 14 тысяч квадратных метров.