РИАМО – 14 авг. Безработный поколотил трех знакомых после совместного употребления крепких напитков на востоке столицы, у двух пострадавших диагностировали ушиб головного мозга, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Ранее в службу «02» поступило сообщение от граждан о конфликте по адресу: 3-я улица Соколиной Горы, дом 1.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции задержан мужчина 1990 года рождения, неработающий, который по указанному адресу после совместного распития спиртных напитков в ходе конфликта причинил телесные повреждения гражданам, которые нарядами скорой помощи доставлены в медицинские учреждения», – отметил собеседник агентства.

Он добавил, что у одного из пострадавших диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга. Второй также получил ушиб головного мозга.

«Третий гражданин самовольно покинул медучреждение. У него диагностировали ушибленную рану ушной раковины», – дополнил представитель пресс-службы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.