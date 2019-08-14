РИАМО - 14 авг. В Жуковском в парке культуры и отдыха 16 августа пройдет фестиваль экологически чистой музыки «Взлетная полоса», говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Взлетная полоса – 2019» посвящена легендарному сверхзвуковому авиалайнеру Ту-144. На сцену выйдут люди, благодаря которым воздушное судно «выжило» и стало новой достопримечательностью города Жуковского и всего Подмосковья.

Гостей ждет выступление вокальной студии Chance&AvatarStudio, группы «Острова», ветеранов жуковской рок-музыки, группы «Аватарс» (Жуковский), кавер-группы «Лунный восторг» (Раменское), кавер-группа «ДоМажоры» (Жуковский), кавер-группы JIMI (Жуковский),

Кроме того, в программе запланирована торжественная церемония и прямая речь с участниками проекта по установке самолета-музея Ту-144, показ фильмов и видеоматериалов о данном самолете.

Фестиваль экологически чистой музыки «Взлетная полоса» учрежден в 2007 году. В нем принимали участие около 70 музыкальных коллективов и исполнителей.