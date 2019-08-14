РИАМО - 14 авг. Новая профессиональная баскетбольная площадка появилась в районе Северное Медведково на северо-востоке Москвы, передает в среду корреспондент РИАМО.

«Уникальность площадки в ее оборудовании - таких колец, которые установлены здесь, нет ни на одной спортивной площадке Москвы. Это первая площадка, которая появилась, я уверен, в ближайшее время не только в СВАО, не только в районе Северное Медведково, но и в других районах появятся подобные площадки», — сказал журналистам депутат Мосгордумы Алексей Шапошников.

Профессиональная площадка позволит каждому, кто выйдет на нее с мячом, почувствовать себя профессиональным спортсменом. Здесь все сделано по стандартам Международной ассоциации баскетбола. Размеры поля – 15 на 28 метров, а с учетом боковых забегов габариты составляют 18 на 30 метров. На поле уложено двухслойное покрытие: нижний слой – резина, верхний – каучук.

Металлические баскетбольные щиты с амортизирующими кольцами вызывают ассоциации с миром профессионального баскетбола и звезд баскетбольных чемпионатов.

Шапошников добавил, что власти готовы рассматривать предложения москвичей по строительству подобных спортивных объектов в городе, ресурсы для этого имеются.

«Мы намеренно устанавливаем на наших дворовых площадках профессиональное оборудование. Спорт высоких достижений рождается именно здесь, во дворах. Дети и подростки чувствуют свою причастность большому спорту и увереннее делают первые шаги к воплощению своей мечты», — отметил префект СВАО Алексей Беляев.

Баскетбольная площадка входит в состав нового сквера «Северная Медведица» в проезде Шокальского. Сквер появился на месте пустыря, оставшегося от сноса панельной пятиэтажки. Теперь это комфортное место для отдыха, где есть и тихие уголки, и детские площадки для разных возрастов, а также небольшой скейт-парк.