РИАМО - 14 авг. Первый зампред Мособлдумы Никита Чаплин выделит средства на установку тренажерной площадки в 25 микрорайоне подмосковных Мытищ, говорится в сообщении пресс-службы депутата.

Жители Мытищ обратились к Чаплину с проблемой - в 25 микрорайоне, где проживают более 5 тысяч человек, одна детская площадка и ни одной спортивной. На встрече с активистами Чаплин пообещал выделить денежные средства из своего депутатского фонда на установку современных спортивных тренажеров.

«Такие тренажеры мы уже установили в Мытищинском лесопарке и Центральном парке. На них могут заниматься спортом люди разных возрастов. Это мой подарок микрорайону, чтобы жители могли тренироваться у дома, на свежем воздухе, бесплатно и безопасно», — сказал Чаплин.