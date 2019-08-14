РИАМО – 14 авг. Рекомендации Минобрнауки о контактах российских ученых с иностранными коллегами вызвали негативную реакцию в научной среде, доктор технических наук и профессор Александр Фрадков обратился к министру науки и высшего образования РФ Михаилу Котюкову в открытом письме, пишет газета «Троицкий вариант».

Приказ Минобрнауки, подписанный еще в феврале текущего года, разослали по подведомственным учреждением в июле 2019-го. В нем утверждаются рекомендации по взаимодействию с госорганами иностранных государств, международными и зарубежными организациями и приему иностранных граждан.

«В утвержденных этим приказом рекомендациях имеется, на мой взгляд, ряд ограничений и несуразностей, препятствующих научным контактам с нашими зарубежными коллегами и чреватых ущербом престижу нашей страны и ее научно-технологическому развитию», – считает Фрадков.

По его словам, даже самые простые примеры могут продемонстрировать абсурдность и нереализуемость предлагаемых мер. Например, он обращает внимание на правило, согласно которому все контакты с учеными из других стран должны проводиться не менее двумя работниками.

Приказ также гласит, что научным работникам нужно будет получать разрешение от руководителя, а после встреч руководитель должен будет направить в министерство отчет о встрече. Однако нужно ли запрашивать разрешение на онлайн-переписку или беседу по видеосвязи не указывается. При этом неясно, запрещены ли теперь все переписки с иностранцами, если в них участвует только один работник.

«Подобные приказы не улучшат безопасность нашей страны, а приведут только к росту ее изоляции от развитых стран и к дискредитации власти, затруднив решение задачи попадания в число самых передовых в науке, поставленной президентом РФ», – подытожил Фрадков.