РИАМО - 14 авг. В Раменском городском округе следователи начали проверку по факту смерти работника, которого придавило деревом во время спиливания лесных насаждений, говорится в сообщении ГСУ Следственного комитета России по Московской области.

Накануне на территории закрытого акционерного общества в сельском поселении Кузнецовское нашли труп гражданина Узбекистана. Следователь следственного отдела по городу Раменское ГСУ СК России по Московской области начал доследственную проверку.

«Для дачи объяснения вызван генеральный директор закрытого акционерного общества, затребована вся необходимая документация предприятия», — говорится в сообщении.

С этой же целью вызвали лесничего, в ведении которого находится участок, на котором произошла трагедия. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.