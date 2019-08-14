РИАМО – 14 авг. Заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев назвал основные причины, по которым кандидатов отказывались регистрировать на предстоящие выборы в Московскую городскую думу, сообщает РИА Новости.

«Есть три основных причины, по которым было отказано: недостоверное количество подписей, отсутствие сведений об обязательствах имущественного характера и преимущество должностного положения. Отсутствие недостоверных подписей – практически это главная позиция у всех кандидатов», – сказал Булаев во время заседания Центризбиркома.

Он добавил, что ЦИК повторно проверял выводы, которые сделал Мосгоризбирком при рассмотрении жалоб незарегистрированных кандидатов, и что девять партий сегодня борются за мандаты.

«На наш взгляд, это представительство вполне в тех параметрах, которые представлены в среднем по России», – заключил он.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября. На них зарегистрированы 233 кандидата. В регистрации отказали 57 кандидатам. Часть собранных рядом кандидатов подписей избирателей признали недействительными. Многие не согласились с таким решением. В

Москве прошли два согласованных митинга, а также несогласованные акции. На первой из них, 27 июля, задержали, по данным полиции, 1074 человека, на втором, 3 августа, – около 600 человек.

Ранее Мосгоризбирком оставил в силе решение об отказе в регистрации ряду кандидатов, в том числе для Дмитрию Гудкову, Ивану Жданову, Константину Янкаускасу, Любови Соболь и Илье Яшину.