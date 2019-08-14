РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 14 авг. В среду на 40-м километре трассы М-2 «Крым» на территории Подольска произошло столкновение четырех легковых машин и фуры, в результате ДТП один человек погиб, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В 16:30 на 40-м километре автодороги М-2 «Крым» в Подольске произошло столкновение пяти автомобилей – фуры и четыре легковых. Один человек погиб. На месте работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства произошедшего», – сказал сотрудник.

Свидетель происшествия рассказал, что, когда он проезжал по Симферопольскому шоссе недалеко от поселка Александровка, то видел лежащий перевернутый джип. У фуры была сильно смята кабина спереди.

«Мне сказали, что у фуры лопнуло левое переднее колесо, машину вынесло на встречную полосу, и там она врезалась в джип. Водителя джипа зажало мотором, и он погиб», – добавил свидетель.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на Симферопольском шоссе до и после места аварии образовалась пробка длиной более 5 километров. Скорость движения на некоторых участках не превышает 10 километров в час.