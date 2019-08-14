РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 14 авг. Скопившийся на контейнерной площадке в селе Петрово-Дальнее подмосковного Красногорска мусор вывезли по просьбе местного жителя, сообщается на портале «Добродел».

Житель сообщил, что с контейнерной площадки на улице Садовая систематически не вывозят мусор, что приводит к возникновению неприятного запаха.

«ООО «Рузский региональный оператор» рассмотрел обращение по вопросу вывоза отходов в горокруге Красногорск и сообщает следующее. Вывоз отходов по адресу: село Петрово-Дальнее, Садовая улица осуществлен», – сказал исполнительный директор ООО «Рузский региональный Оператор» Иван Козлов.