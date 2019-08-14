РИАМО – 14 авг. Одинцовская шоколадная фабрика отметила 20-летний юбилей, на кондитерском предприятии сегодня работают более 310 местных жителей, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«Производителю шоколадных конфет под торговой маркой А.Коркунов исполнилось 20 лет. Фабрика была основана в 1997 году российским предпринимателем Андреем Коркуновым в Одинцовском районе Московской области (ныне Одинцовский городской округ – ред.), а в 1999 году с производственной линии сошли первые шоколадные конфеты», – отмечается в сообщении.

В торжественном мероприятии принял участие заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов. Он отметил, что на предприятии трудоустроено более 310 жителей городского округа, сотрудники обеспечены полным социальным пакетом, организуется регулярное обучение и стажировки для специалистов фабрики.

«Компания постоянно расширяет ассортимент и объемы выпускаемых шоколадных конфет, создавая рабочие места с конкурентной заработной платой и увеличивая налоговые отчисления в бюджеты разных уровней», – подчеркнул Хромов.

В 2007 году «Одинцовская кондитерская фабрика» вошла в состав компании Mars в России. От лица Mars Wrigley выступила генеральный директор Одинцовской кондитерской фабрики Яна Донмез.

«Вот уже 20 лет мы приумножаем традиции российского качества, производя премиальный шоколад. Мы дарим его тому, кто важен! А для нашей компании, в первую очередь, важны люди. Я благодарю каждого из вас за ежедневный труд и вклад в развитие фабрики. Также, пользуясь случаем, хотела бы выразить благодарность правительству Московской области, администрации Одинцовского городского округа за содействие в реализации наших инвестиционных проектов», – заявила Донмез.

Сегодня на фабрике выпускаются кондитерские изделия под брендами А.Коркунов и DOVE, а продукция производителя из Подмосковья известная во многих странах мира. Помимо масштабного шоколадного производства, на предприятии есть цех по производству конфет ручной работы, где изготавливаются эксклюзивные лакомства.