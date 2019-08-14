РИАМО - 14 авг. В районе Некрасовка на юго-востоке Москвы заработала круглосуточная подстанция скорой и неотложной скорой помощи на 20 автомобилей, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения города Москвы.

Новый медицинский объект оборудован комнатами амбулаторного приема, диспетчерским постом, помещением для сотрудников и зоной для эмоциональной разгрузки.

«Новая подстанция полностью укомплектована всем необходимым и начинает работать в круглосуточном режиме. Помимо общепрофильных бригад (врачебных и фельдшерских) на подстанции есть и педиатрические бригады», – отметил главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи столичного Депздрава Николай Плавунов.

В подстанции сделали также учебно-методический класс, оснащенный современными манекенами-тренажерами для проведения взрослой и детской реанимации и отработки принятия родов и других медицинских манипуляций.

Работа станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Александра Пучкова уже 100 лет не прекращается ни на минуту – 15 октября 1919 года бригада московской скорой помощи впервые выехала на вызов.

Сегодня станция скорой помощи имени Пучкова – крупнейшее в Европе лечебно-профилактическое учреждение, оказывающее скорую медицинскую помощь населению. Московская скорая помощь – это более 11 тысяч сотрудников, 60 подстанций по всему городу и более тысячи бригад, которые в круглосуточном режиме дежурят в столице.

Руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев рассказал, что сейчас в Некрасовке активно строятся жилые дома, поэтому мэром Москвы Сергеем Собяниным было принято решение о включении строительства подстанции скорой помощи в адресную инвестиционную программу столицы для улучшения медицинского обслуживания в районе.

Всего в Москве до 2021 года предусмотрено строительство шести подстанций скорой медицинской помощи.