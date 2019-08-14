РИАМО - 14 авг. В Московской области появилась новая мера поддержки бизнеса, теперь предприниматели смогут воспользоваться услугами регионального центра инжиниринга (РЦИ) на базе офисов «Мой бизнес», говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

Сейчас центры «Мой бизнес» работают в Люберцах, Можайске, Королеве, Коломне, Дмитрове, Истре, Реутове, Солнечногорске, Ногинске и Орехово-Зуеве, а главный офис располагается в Красногорске.

«Мы сформировали региональный реестр инжиниринговых компаний, которые оказывают поддержку предприятиям, работающим в производственном и агропромышленном секторах экономики, субъектам малого и среднего предпринимательства. Все эти организации прошли аттестацию и любой, кто обратится в РЦИ или центр «Мой бизнес», может воспользоваться их услугами», – сказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

В перечень услуг РЦИ входят разнообразные исследования, декларирования и аттестации, в том числе и маркетинговые, а также инженерно-консультационные и расчетно-аналитические услуги, разработка программ развития и модернизации, составление конструкторской документации, создание логотипов, сайтов и брендирование продукции.

При этом заявителю нужно будет оплатить исполнителю всего 5% от стоимости услуг при работе через Региональный центр инжиниринга. Остальные 95% РЦИ оплатит сам за счет средств бюджета Подмосковья.

Воспользоваться услугами РЦИ можно в любом из офисов «Мой бизнес».