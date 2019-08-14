РИАМО - 14 авг. Промышленное оборудование, производимое в Московской области, имеет хорошие экспортные перспективы на рынках Африки, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Подмосковные производители провели в Кении переговоры о развитии торговых отношений с африканскими компаниями в рамках выставки Indusmach Africa 2019.

«Общий объем экспорта Московской области на рынки Африки составляет около 200 миллионов долларов в год. Основные торговые партнеры Подмосковья – Египет и Алжир. Учитывая, что сейчас эти и многие другие страны континента подходят к стадии промышленного рывка, именно промышленное оборудование имеет наибольший экспортный потенциал на этом рынке», – отметил заместитель председателя правительства региона Вадим Хромов.

Содействие в организации деловой поездки на международную выставку в Кению подмосковным промышленникам оказал Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области.

«Подобные мероприятия, организованные Фондом ВЭД Московской области, могут оказаться весьма эффективными для подмосковных производителей», – добавил Хромов.

От Московской области в мероприятии приняли участие три компании: ООО «РТТ» (Егорьевск) – производители труб, фитингов для отопления, водоснабжения и канализации из полипропилена; ООО «Бецема-трейд» (Красногорск) – производители самосвальной и прицепной техники, полуприцепов-цистерн, дорожно-строительной техники и ООО «АНИ пласт» (Красногорск) – производители сифонов и сантехнической арматуры.

Предприятия Подмосковья провели переговоры с более чем 60 кенийскими и другими международными компаниями по вопросам организации поставок их продукции.