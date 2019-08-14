РИАМО – 14 авг. В Можайском городском округе в текущем году обработано около 2,5 тысяч гектаров от борщевика Сосновского, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Мероприятия по уничтожению борщевика проходили в два этапа. Первый этап проводился с мая по июнь и охватил общую площадь 2010 гектаров.

«В настоящий момент завершился второй этап обработки. Помимо старых территорий, уничтожение борщевика Сосновского проводилось и на вновь выявленных очагах. В общей сложности было обработано 2450 гектаров. Работы выполнены в Борисовском, Бородинском, Горетовском, Дровнинском, Замошинском, Клементьевском, Порецком, Уваровском, Юрловском территориальных отделах, на территории города Можайска и территориального отдела Спутник», – отмечается в сообщении.

Было задействовано 50 специалистов, которые использовали в работе ранцевые опрыскиватели и бензокосы, а также шесть тракторов. В рамках третьего этапа будет проводиться окос территории.

На территории округа борьба с борщевиком проводится и на частных землях, площадь которых составила в этом году 946 гектаров.

Однако не все собственники своевременно принимают меры. По результатам осмотров направлено уже 80 предостережений: 24 – юридическим лицам и 56 – физическим. При этом исполнено из них только 11.

После окончания срока предостережения собственникам, не принявшим меры, будет выписан протокол об административном правонарушении. Сумма штрафов при этом составит до 5 тысяч рублей для физических лиц, должностным лицам (к ним относится и председатель СНТ) – до 50 тысяч, а юридическим лицам – до 1 миллиона рублей.

В 2020 году мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского будут продолжены.

«Планируется охватить около 4 тысяч гектаров. Увеличение площади обработки связано с выявлением новых очагов произрастания борщевика, также будут обрабатываться земли, относящиеся к категории «земли населенных пунктов», – резюмируется в материале.