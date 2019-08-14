РИАМО – 14 авг. Члены партии «Единая Россия» в подмосковном Реутове помогли наладить резервный канал мобильной связи между диспетчерами и бригадами скорой медицинской помощи, говорится в сообщении пресс-службы главы муниципалитета.

С просьбой о помощи в приобретении аппаратов мобильной связи для фельдшеров и диспетчеров станции к секретарю Реутовского отделения партии «Единая Россия» Станиславу Каторову обратился главврач станции скорой медицинской помощи, заслуженный врач РФ Геннадий Казиев.

«Партийцы при участии депутата Мособлдумы Тараса Ефимова подобрали подходящее под технические требования оборудование и передали медикам 10 комплектов современных и простых в обращении аппаратов», – отмечается в сообщении.

Основные требования, предъявляемые к таким аппаратам: долгое сохранение заряда, надежность и противоударность.

«Мы понимаем всю важность своевременной медицинской помощи и необходимость качественной и современной работы врачей. Новая аппаратура, помимо существующей радиосвязи «Диспетчер – машина», предоставит резервный канал для общения, позволит вести учет всех вызовов, оперативно отслеживать работу бригад скорой помощи и удаленно координировать работу медиков», – отметил Ефимов.

Депутат подчеркнул, что партийцы всегда активно откликаются на насущные потребности жителей и стараются в кратчайшие сроки удовлетворить все запросы.