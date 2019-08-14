РИАМО - 14 авг. Московское управление ФАС возбудило дело в отношении ряда компаний по признакам картельного сговора при проведении 42 торгов в электронной форме, говорится в сообщении пресс-службы столичного управления Федеральной антимонопольной службы.

Компании приняли участие в торгах ГБУ «Жилищник» и управ нескольких районов города Москвы на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий. Общая начальная (максимальная) цена по всем контрактам составила 170,5 миллионов рублей.

«ООО «ТСК Оптима», АО «ЮНИ», ООО «Стройдвор», ООО «УК ЮНИ-ДОМ» и ООО «ТВОЙ ДОМ», участвуя в аукционах, подавали несколько ценовых предложений, после чего просто отказывались от конкурентной борьбы друг с другом. В результате снижение цены составило от 1,0% до 5,0%», – отмечается в материале.

По итогам проведения 42 аукционов ООО «ТСК Оптима» победило в восьми аукционах на общую сумму 19,6 миллиона рублей, АО «ЮНИ» победило в 22 аукционах на общую сумму 113,9 миллиона рублей, ООО «Стройдвор» победило в семи аукционах на общую сумму 13,7 миллиона рублей, а ООО «ТВОЙ ДОМ» победило в пяти аукционах на общую сумму 19,8 миллиона рублей.

«Приходится констатировать, что львиная доля картелей образовывается в госзакупках. Соответственно, это пагубно отражается на возможности экономии бюджетных средств для достижения поставленных целей. Необходимо внедрять систему недопущения создания картелей, в частности, используя цифровые инструменты», – подчеркнул руководитель Московского УФАС Армен Ханян.

Он добавил, что за заключение антиконкурентного соглашения грозит штраф в размере до 50% от начальной стоимости торгов для юридических лиц и до 50 тысяч рублей для руководителей организаций.