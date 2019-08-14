РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 авг. В среду днем на Новорязанском шоссе в Люберцах образовалась пробка длиной 6,9 километра, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным сервиса, движение затруднено по Новорязанскому шоссе в сторону области. Длина затора составляет 6,9 километра. Пробка начинается возле магазина «Леруа Мерлен» на Новорязанском шоссе, у дома №5/1 и продолжается до дома №55 на улице Ленина в поселке Октябрьский. Это расстояние можно проехать за 22 минуты.

Также затруднения движения есть на Октябрьском проспекте, улицах Смирновская, Калараш, Кирова. Заторы образовались на улицах Митрофанова и Хлебозаводская.