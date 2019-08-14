РИАМО - 14 авг. В подмосковном Раменском врачи приняли роды у пациентки с множеством тяжелых патологий, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В Раменский центр материнства и детства бригадой скорой помощи доставили беременную женщину с повышенным артериальным давлением. В ходе обследования у пациентки обнаружили преэклампсию – одно из самых опасных состояний, угрожающих жизни как будущей мамы, так и ее ребенка.

«Единственным способом избежать рисков в таком случае является родоразрешение в кратчайшие сроки. Ситуация осложнялась множеством сопутствующих осложнений у женщины – наличием рубца на матке после предыдущего кесарева сечения, выраженным спаечным процессом после ранее перенесенного перитонита», – отмечается в сообщении.

Благодаря совместным усилиям и опыту врачей, пациентке выполнили эктраперитониальное кесарево сечение – эксклюзивный вид оперативного вмешательства, выполняющийся крайне редко.

«Доступ к телу матки был обеспечен без попадания в брюшную полость, что в данной ситуации было необходимо», – подчеркнул заведующий центром материнства и детства Борис Марченко.

Сейчас пациентку перевели в послеродовое отделение, где она находится на совместном пребывании со своим новорожденным малышом. Мальчик появился на свет здоровым. Мама и малыш чувствуют себя хорошо и продолжают находиться под вниманием медиков.