РИАМО - 14 авг. Пресненский суд Москвы в среду арестовал на 2 месяца Константина Котова, который обвиняется в неоднократном нарушении порядка проведения митингов, сообщил РИАМО представитель пресс-службы суда.

«Пресненским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Константина Котова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 212.1 УК РФ, сроком на 1 месяц 29 суток, то есть до 12 октября 2019 года», – сказал собеседник агентства.

Котова неоднократно привлекали к административной ответственности за участие в несанкционированных акциях, в том числе он принял участие в несогласованном митинге 10 августа в центре Москвы.

По данным СК, мужчина планировал скрыться, но был задержан. Следователи ходатайствовали о заключении Котова под стражу.

Ранее единственным осужденным по статье 212.1 УК РФ был гражданский активист Ильдар Дадин.