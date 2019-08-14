РИАМО – 14 авг. Столичные власти согласовали проведение 25 августа митинга на проспекте Академика Сахарова, сообщает ТАСС.

По словам первого замглавы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василия Олейника, ранее в правительство Москвы поступило уведомление от группы граждан 25 августа 2019 года с 14:00 до 18:00 провести публичное мероприятие в форме шествия от Пушкинской площади по Страстному, Петровскому, Рождественскому, Сретенскому бульварам, проспекту Академика Сахарова и митинга на проспекте Академика Сахарова с установкой сцены в районе дома 12.

«Количество участников – до 100 тысяч человек. До сведения организаторов доведены обоснованные предложения о проведении только митинга, без шествия», – сказал Олейник.

Заявку на проведение мероприятия подала незарегистрированная Либертарианская партия России.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября. На них зарегистрированы 233 кандидата. В регистрации отказали 57 кандидатам. Часть собранных ими подписей избирателей признали недействительными. Многие незарегистрированные кандидаты не согласились с таким решением. В связи с этим проводились пикеты.

Двадцатого июля на проспекте Академика Сахарова состоялся согласованный митинг, а 27 июля и 3 августа в Москве прошли несогласованные акции. 10 августа на проспекте Академика Сахарова прошла согласованная акция оппозиции, однако после нее многие приняли участие в несогласованном митинге в центре столицы.

Городские власти отказали организаторам в проведении шествия по Бульварному кольцу 17 августа из-за нарушения сроков подачи уведомления, сославшись на нормы федерального закона о митингах и демонстрациях.

Накануне муниципальный депутат Илья Азар объявил, что в качестве альтернативы шествию 17 августа уведомил столичную мэрию о проведении пикетов в поддержку оппозиционных кандидатов в Мосгордуму.

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