РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 14 авг. МособлЕИРЦ информирует жителей Люберец об изменении сроков доставки Единых платежных документов в августе, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации городского округа.

«Ожидается, что жители городского округа Люберцы получат платежные документы с начислениями за июль – 15 августа», – говорится в сообщении.

Также для жителей доступны номера телефонов МособлЕИРЦ: 8(499)322-46-12 и 8(499)322-46-21. По ним можно проконсультироваться по вопросам расчетов, начислений, срокам доставки ЕПД. Телефоны работают ежедневно с 8:00 до 22:00.