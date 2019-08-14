РИАМО (КОРОЛЕВ) – 14 авг. Участницы конкурса красоты и материнства «Миссис Королев – 2019» показали свои творческие номера в полуфинале, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

В среду в Королеве прошел полуфинал конкурса красоты, так называемый «Красный вечер». Участниц приветствовал почетный гость – глава города Александр Ходырев.

«Красный вечер» является одним из самых сложных, к нему участницы готовились дольше всего. Каждая из девушек покажет свои творческие способности, которые оценит жюри. Сегодня одна из участниц получит титул «Миссис музыка – 2019», – сказала директор конкурса Ирина Снаэри.

Участницы подготовили общий номер, в котором рассказали о свадебных традициях на Руси, и индивидуальные выступления. Полуфинал прошел в детской хоровой школе имени Толочкова.

Финал конкурса «Миссис Королев – 2019» пройдет 7 сентября на стадионе «Вымпел». Из 18 участниц до полуфинала дошли 9, только одна из них получит титул «Миссис Королев – 2019».