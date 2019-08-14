РИАМО – 14 авг. В Московской области пройдет XIХ областной смотр-конкурс «Лучший по профессии» в 2019 году среди работников предприятий жилищно-коммунального хозяйства региона, конкурсантов оценят по теоретическим знаниям, необходимым для высокого профессионального уровня операторов котельных и машинистов насосных станций, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Подмосковья.

Комиссией также будут оценены практические навыки электрогазосварщиков, слесарей аварийно-восстановительных работ систем водоснабжения и водоотведения; слесарей аварийно-восстановительных работ систем теплоснабжения и горячего водоснабжения, электромонтеров жилищного фонда, слесарей-монтажников санитарно-технических систем и оборудования, дворников и штукатур-маляров.

«Наш конкурс с каждым годом набирает популярность, в частности, за последние годы значительно прибавилось количество участников конкурса, из более чем 45 муниципальных образований будут отобраны около сотни муниципальных и частных организаций, которые будут представлять несколько сотен специалистов различных профессий», – отметил министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин.

Он уточнил, что конкурсанты поборются в девяти специальностях за звание лучшего машиниста насосных станций, лучшего электрогазосварщика, лучшего слесаря аварийно-восстановительных работ систем теплоснабжения и горячего водоснабжения и других.

Традиционно конкурс «Лучший по профессии» проводится в два этапа: на муниципальном уровне среди предприятий жилищно-коммунального хозяйства Московской области и на областном уровне.

«На областном уровне будут проведены теоретические и практические состязания. Осенью этого года комиссия определит победителей областного этапа, занявшие I, II и III места в четырех номинациях будут награждены почетными грамотами министерства, профсоюза и ценными подарками», – добавляется в материале.

В прошлые годы в конкурсе приняли участие более 2 тысяч специалистов из более 60 муниципалитетов.

Победителями были специалисты из АО «Одинцовская теплосеть» Одинцова, МУП «Тепло Коломны объединенные инженерные системы» Коломны, ОАО «Водоканал» Королева, АО «Люберецкий водоканал» Люберец, ГУП МО «КС МО «Орехово-Зуевские тепловые системы» Орехово-Зуевского округа, «Мытищинская теплосеть» Мытищ, МУП «Серпуховская теплосеть» Серпухова, ОАО «Теплосеть», Королева, МП КХ «Шаховская» Шаховской, ОАО «Химкинский водоканал» Химок.