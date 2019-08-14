РИАМО - 14 авг. В Орехово-Зуевском городском округе на трассе А-108 началась укладка экспериментального асфальтопокрытия, в ходе работ применяется новый тип асфальтобетона, сообщил РИАМО главный инженер подведомственного «Росавтодору» федерального казенного учреждения «Центравтомагистраль» Юрий Сафонов.

«Сегодня мы укладываем нижний слой асфальтобетонного покрытия. Здесь мы укладываем два экспериментальных участка, первый участок содержит в себе 10% асфальтовой крошки, второй участок будет содержать в себе 20% крошки, внедренной в асфальтобетонную смесь», - сказал Сафонов.

Он добавил, что задача эксперимента — подтвердить, что те заявленные характеристики, которые были получены в лабораторных условиях, подтверждаются в реальных условиях и обеспечивают необходимую долговечность.

Президент Ассоциации производителей и потребителей асфальтобетонных смесей Николай Быстров добавил, что такой тип асфальтопокрытия позволит снизить стоимость работ.

«Используя до 20% старого материала, мы получим покрытие с таким же качеством, как если бы мы использовали новые материалы. Это дает очень большой технико-экономический эффект. Во-первых, это снижение стоимости покрытия, что дает возможность за те же деньги сделать больше ремонтов на дорогах Московской области. Второе - это уменьшение транспортных затрат, так как нужно привозить на место работ намного меньше материалов», - добавил Быстров.

Кроме того, такой способ асфальтопокрытия будет оказывать благоприятное последствие на окружающую среду.

«Все дело в том, что если мы старый асфальт никуда не деваем, то его надо утилизировать. Встает вопрос, куда его девать. Его нужно куда-то складировать, организовывать захоронение, а это всегда огромная нагрузка на окружающую среду. Тем более, что сейчас вопрос вторичного использования ресурсов становится все более актуальным», - заключил Быстров.

Если эксперимент с новым асфальтовым покрытием окажется удачным, то уже в следующем году опыт Московской области будут использовать в других регионах страны.