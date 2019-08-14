РИАМО – 14 авг. Банк «Открытие» оштрафовали на 700 тысяч рублей за распространение ненадлежащей рекламы, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС России.

Ранее в управление поступили обращения физических лиц, содержащие информацию о получении ими рекламы без предусмотренного частью 1 статьи 18 Федерального закона от 13 марта 2006 года №38-ФЗ «О рекламе» предварительного согласия абонента на ее получение.

«Также в ходе рассмотрения обращений Московским областным УФАС были выявлены признаки нарушения части 7 статьи 5, части 3 статьи 28 Закона о рекламе, выразившиеся в распространении рекламы финансовых услуг без указания всех существенных условий, влияющих на сумму расходов, которые понесет лицо, воспользовавшись указанным в рекламе кредитом», – отмечается в сообщении.

По результатам рассмотрения обращений Московским областным УФАС России в отношении банка были возбуждены дела о нарушении законодательства России о рекламе.

Московское областное УФАС России признало ПАО Банк «ФК Открытие» нарушившим часть 7 статьи 5, часть 1 статьи 18 и часть 3 статьи 28 Закона о рекламе и приняло решение о передаче материалов для привлечения общества и его должностных лиц к административной ответственности в соответствии с частью 6 статьи 14.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях.