РИАМО – 14 авг. В горшечных растениях сенполии из Нидерландов нашли западный (калифорнийский) цветочный трипс при проверке в Подмосковье, всю партию уничтожили, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

На фитосанитарном контрольном посту, расположенном на СВХ ЗАО «ЛЦ «Западные Ворота» 5 августа при досмотре горшечных растений сенполии (происхождение – Нидерланды) был выявлен карантинный для Российской Федерации объект – Западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg.).

«Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Всероссийского центра карантина растений (ФГБУ «ВНИИКР»)», – отмечается в сообщении.

Зараженные горшечные растения уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством России.

Западный (калифорнийский) цветочный трипс является чрезвычайно опасным и отмечен более чем на 250 видах растений. Основным признаком присутствия трипсов на растениях являются некрозы в виде светлых пятен или полос (штриховатости) с четкими краями и экскрементами трипсов в виде скоплений темных, очень мелких пятен (точек).