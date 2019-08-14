РИАМО - 14 авг. Третью взлетно-посадочную полосу (ВПП-3) в международном аэропорту «Шереметьево» планируют ввести в эксплуатацию в сентябре текущего года, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы аэрогавани.

В среду заместитель генерального директора аэропорта «Шереметьево» по строительству Сергей Папков сообщил журналистам, что третью взлетно-посадочную полосу планируется ввести в эксплуатацию в конце 2020 года.

«Ввод полосы в эксплуатацию назначен на сентябрь 2019 года», - сказал собеседник агентства.

Создать третью взлетно-посадочную полосу в «Шереметьеве» решили в 2009 году. Строительство стартовало в 2011 году. Объект должны были построить к началу чемпионата мира по футболу FIFA, который проходил в России летом 2018 года, но не успели.

Дефицит средств на строительство ВПП-3 в 2018 году составил 7,5 миллиардов рублей.