РИАМО - 14 авг. В Воскресенске задержали супружескую пару, их подозревают в убийстве, которое было совершено в 2009 году, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Подмосковью.

«По данным следствия, в апреле 2009 года подозреваемые, находясь в своем домовладении в селе Михалево городского округа Воскресенск, в ходе бытовой ссоры совершили убийство 53-летней родственницы. Женщина приходилась подозреваемой матерью, а подозреваемому – тещей. Убийство было совершено на глазах 16-летней дочери подозреваемых», – отмечается в сообщении.

Тело убитой муж и жена сожгли во дворе, останки похоронили на местном кладбище. Через месяц они сообщили о пропаже женщины, уверяя, что она уехала к подруге в Москву и не вернулась.

Погибшая долго считалась пропавшей без вести. В октябре 2018 года было принято решение возбудить уголовное дело по факту исчезновения женщины. Был установлен очевидец случившегося, внучка погибшей.

Девушка рассказала следователю о причастности родителей к убийству бабушки.