РИАМО – 14 авг. Культовый актер Армен Джигарханян оказался в больнице, там ему для профилактики ухудшения здоровья будут ставить капельницы, при этом кризисной ситуации нет, сообщает в среду РЕН ТВ.

«Отвезли в больницу. Чуть-чуть ухудшилось состояние. На четыре дня взяли на профилактику. Нет никакой реанимации. Просто прокапают», — сказал продюсер Марк Рудинштейн.

По его словам, никакого критического ухудшения здоровья или кризисной ситуации нет. Это, скорее, профилактическое лечение.

Здоровье подвело артиста в 2017 году, когда он попал в больницу после инцидента с женой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Супруги развелись, и с тех пор Джигарханян регулярно ложится в больницы и ездит в санатории.

Джигарханян известен ролями в фильмах «Новые приключения неуловимых», «Здравствуйте, я Ваша тетя!», «Собака на сене», «Короли и капуста», «Место встречи изменить нельзя», «Тегеран-43» и многих других.