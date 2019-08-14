РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 14 авг. Мусор, скопившийся на контейнерной площадке на улице Институтской в поселке Нахабино Красногорска, вывезли по просьбе местного жителя, сообщается на портале «Добродел».

Пользователь сообщил, что с контейнерной площадки возле дома 3А на улице Институтской несколько дней не вывозят твердые бытовые отходы (ТБО) и крупногабаритный мусор. Он приложил фотографию переполненных баков и навалов мусора.

«ООО «Рузский региональный оператор» рассмотрел ваше обращение по вопросу вывоза отходов в горокруге Красногорск и сообщает следующее: вывоз отходов осуществлен», – сказал исполнительный директор ООО «Рузский региональный Оператор» Иван Козлов.