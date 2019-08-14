РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 14 авг. В подмосковном Подольске разыскивают 33-летнего Дениса Алтухова, который пропал вечером 12 августа, мужчина передвигался на автомобиле Peugeot 3008 рыже-коричневого цвета, сообщается в группе «Поисковый отряд «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Помогите найти человека! Пропал Денис Алтухов, 33 года, Москва – Подольск. С 12 августа 2019 года местонахождение неизвестно. Передвигался на автомобиле Peugeot 3008 рыже-коричневого цвета», – говорится в сообщении.

Рост Алтухова 170 сантиметров, он худощавого телосложения, волосы русые, глаза светло-зеленые. Одет в футболку горчичного цвета, синие кеды, темно-зеленые часы. С собой была синяя маленькая сумка через плечо.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о его местонахождении, просят сообщить по телефону: 8(800)700-54-52 или 112.

Нужна помощь добровольцев.