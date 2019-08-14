РИАМО - 14 авг. Пресненский суд Москвы получил ходатайство об аресте Константина Котова, задержанного за неоднократное участие в несанкционированных публичных мероприятиях, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы суда.

«Материал поступил, ждем доставку», - сказал собеседник агентства.

Ранее Главное следственное управление СК РФ по Москве возбудило уголовное дело в отношении Константина Котова. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 212.1 УК РФ «Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга».

Котова неоднократно привлекали к административной ответственности за участие в несанкционированных акциях, в том числе он принял участие в несогласованном митинге 10 августа в центре Москвы.

По данным СК, мужчина планировал скрыться, но был задержан. Следователи ходатайствовали о заключении Котова под стражу.

Котов стал вторым человеком в России, которому предъявлено обвинение по статье 212.1 УК РФ. Ранее единственным осужденным по данной статье был гражданский активист Ильдар Дадин.