РИАМО - 14 авг. Пресненский суд Москвы получил ходатайство об аресте Константина Котова, задержанного за неоднократное участие в несанкционированных публичных мероприятиях, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы суда.
«Материал поступил, ждем доставку», - сказал собеседник агентства.
Ранее Главное следственное управление СК РФ по Москве возбудило уголовное дело в отношении Константина Котова. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 212.1 УК РФ «Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга».
Котова неоднократно привлекали к административной ответственности за участие в несанкционированных акциях, в том числе он принял участие в несогласованном митинге 10 августа в центре Москвы.
По данным СК, мужчина планировал скрыться, но был задержан. Следователи ходатайствовали о заключении Котова под стражу.
Котов стал вторым человеком в России, которому предъявлено обвинение по статье 212.1 УК РФ. Ранее единственным осужденным по данной статье был гражданский активист Ильдар Дадин.
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