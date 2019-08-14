РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 авг. Территориальное управление Нахабино подмосковного Красногорска лидирует в муниципалитете по подготовке к отопительному сезону 2019-2020 годов, сообщается в Instagram-аккаунте администрации муниципалитета.

«Нахабино лидирует по подготовке к отопительному сезону. Очередное заседание тепловой комиссии прошло в администрации Красногорска. На него были приглашены представители управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций, территориальных управлений округа, а также ответственные за подготовку социальных объектов», – говорится в сообщении.

При подготовке к зиме проводится проверка устройств, обеспечивающих бесперебойную подачу тепла в квартиры: промывка, гидравлические испытания, ремонт и наладка системы отопления.

«Выполнение графика на контроле у администрации округа, за выполнением работ также следят советы домов», – заключается в сообщении.