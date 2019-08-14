РИАМО – 14 авг. Новый животноводческие комплекс возводят на территории села Сенницы-1 городского округа Озеры, он будет представлять из себя современную молочно-товарную ферму на 1199 голов крупного рогатого скота, сообщил РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

В ближайшее время министр намерен посетить строящийся комплекс и провести там рабочее совещание, на котором будут обсуждаться конкретные вопросы и проблемы, с которыми сталкивается инвестор при реализации проекта.

«Инвестор, предприятие «Агрофирма Сосновка», входящее в состав агрохолдинга «ОСП Агро», начал проектирование и строительство фермы всего лишь два месяца назад и планирует ввести комплекс в эксплуатацию в IV квартале 2019 года», – сказал Разин.

Новый комплекс возводят с применением современных технологий. Общий объем инвестиций в проект составил порядка одного миллиарда рублей. Он реализуется в рамках соглашения о сотрудничестве между агрохолдингом «ОСП Агро» и правительством Подмосковья, которое подписали в рамках Петербургского международного экономического форума.