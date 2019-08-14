РИАМО – 14 авг. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в администрации президента пока никак не обсуждаются предложения по сокращению рабочей недели до четырех дней, сообщает в среду Федеральное агентство новостей.

«Это не тема президента. Знаем, что такие предложения поступают, обсуждаются в обществе и экспертных кругах. Но пока в администрации президента это никак не обсуждается», – заявил Песков.

Ранее российские профсоюзы составили предложения по переходу сотрудников на четырехдневную рабочую неделю и направили их в Минтруд РФ.

Предложения изложил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании 108-й сессии Международной конференции труда.

Эксперты пока спорят о плюсах и минусах возможного нововведения. Так, медики уверены, что новый график негативно скажется на здоровье работников, большая часть людей посвятит свободное время безделью.

Врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Лев Пережогин отметил, что люди, которые занимаются продуктивным интеллектуальным трудом, будут рады изменениям. При этом работники, занимающиеся тяжелым физическим трудом, напротив, будут недовольны, потому что их зарплата зависит от количества выполненной работы.