РИАМО - 14 авг. Суд рассмотрит вопрос о направлении на принудительное лечение 29-летнего жителя Серпухова Александра Семина, который изнасиловал и убил пятилетнюю девочку, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

Резонансное преступление произошло летом 2018 года. Вблизи железной дороги в Серпухове в спортивной сумке нашли тело изнасилованной и убитой пятилетней девочки.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего местного жителя. Собраны достаточные доказательства, подтверждающие совершение им <…> убийства малолетнего ребенка, изнасилования малолетней, а также насильственных действий сексуального характера и развратных действий в отношении ребенка», – говорится в сообщении.

По данным следствия, 22 июля 2018 года Семин увел с детской площадки, расположенной возле дома, пятилетнюю девочку. В своей квартире он надругался над ней, после чего убил. Несмотря на все усилия волонтеров, найти девочку живой не удалось. Буквально за несколько часов поисков добровольцами поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» была обнаружена спортивная сумка, в которой находилось тело пропавшей девочки.

«В ходе следствия мужчина был уличен в совершении еще нескольких преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, которые он совершил ранее, но его деяния оставались безнаказанными», – отмечается в материале.

В настоящее время мужчина находится в психиатрической больнице в связи с реактивным состоянием (психическое состояние, отражающее содержание психической травмы). До выхода его из указанного состояния эксперты не смогут дать точный ответ о его вменяемости на момент совершения преступлений в отношении детей. Поэтому уголовное дело направлено в суд для применения в отношении него принудительной меры медицинского характера.

Ранее ряд руководителей МУ МВД России «Серпуховское» уволили из органов внутренних дел за ненадлежащий контроль за деятельностью своих подчиненных сотрудников, которые не отреагировали на сообщения жителей о подозрительном мужчине на детской площадке.