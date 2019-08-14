РИАМО – 14 авг. В Москве 29 августа стартует международный форум «Город образования», в рамках него пройдут мастер-классы для детей и родителей, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Занятия проведут классные руководители московских школ. Они расскажут, как помочь ребенку достичь успехов в учебе.

«Московская школа сегодня позволяет быть уверенным в собственном будущем. В руках учителя, классного руководителя, педагога дополнительного образования достаточно профессиональных инструментов, чтобы формировать эту уверенность в своих учениках, научить видеть возможности, конкретизировать результат, ставить достижимую цель и фиксировать опыт побед», – отметила классный руководитель из школы имени Артема Боровика Екатерина Костыненко.

В рамках форума пройдут дискуссии, экспресс-тренинг для классных руководителей и интерактивные мастер-классы для родителей.

Форум «Город образования» пройдет на ВДНХ с 29 августа по 1 сентября. На нем выступят около тысячи экспертов из 50 стран. Участников познакомят с современными техническими возможностями, которые создали в московских школах. Гости также смогут испытать новейшее оборудование и узнать о трендах образовательного процесса.