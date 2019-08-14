РИАМО – 14 авг. Осенний период может сказаться на рубле не самым лучшим образом, некоторые эксперты полагают, что национальная валюта будет двигаться в сторону постепенного ослабления, сообщается на сайте aif.ru.

Издание опросило ведущих специалистов финансовой сферы, которые пришли к выводу, что есть не только те факторы, которые могут ослабить рубль, но и те, что его поддержат.

«Рыночный пессимизм приводит к понижательным движениям большинства групп рисковых активов, включая нефть и российскую валюту», - сказал главный аналитик инвестиционной компании «БКС Премьер» Антон Покатович.

Он считает, что на данный момент существует два основных фактора для ослабления рубля — торговый конфликт США и Китая, из-за которого и растет рыночный пессимизм, и санкции, обсуждение которых снова активизируется осенью. По мнению Покатовича, в сентябре курс доллара останется в пределах 65-66,5 рублей, однако возможен рост до 67,5 рублей в случае развития неблагоприятных событий.

В целом эксперты сходятся во мнении, что 67,5 рублей — это, скорее всего, предельный курс доллара этой осенью.

«Осенью курс рубля будет почти полностью зависеть от внешнего фона. Инвесторы с нетерпением ожидают, будет ли ФРС США и дальше снижать ставку. <…> Вкупе с замедлением темпов роста мировой экономики и слабым ростом промышленного производства в России, а также продолжающимся снижением стоимости нефти, думаю, перечисленные факторы могут повлечь ослабление рубля к концу осени», - считает старший вице-президент Московского кредитного банка Эрик де Боша.

По его мнению, на конец осени 2019 года курс валют будет находиться на уровне 66,5-67 рублей за доллар и 73,5-74,5 рублей за евро.

Слабый рубль может закрепиться и оказаться вполне выгодным для экспорта. По словам руководителя группы аналитиков Центра аналитики и финансовых технологий Марка Гойхмана, на рубль действительно могут повлиять торговая война, решения ФРС США и курс нефти, но он также выделил и другие факторы.

«Ослаблению рубля может способствовать и дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ России до 7%, которое может произойти осенью. В целом нужно учитывать, что при снижении нефтяных цен и темпов роста экономики России для бюджета и экспортеров выгоден более слабый курс рубля, что дает дополнительные доходы», - сказал Гойхман.

Как и многие другие эксперты, он считает, что курсы валют этой осенью будут колебаться в пределах 64-67,5 рублей за доллар и 72-76 рублей за евро. Гойхман также отметил, что рублевые активы (в том числе ОФЗ) остаются привлекательными для инвесторов.