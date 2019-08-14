РИАМО – 14 авг. Сотрудники Госадмтехнадзора Подмосковья предотвратили загрязнение Волоколамского шоссе в Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Ранее инспекторы провели внеплановую проверку производителя работ по благоустройству площади перед Домом культуры «Подмосковье», расположенным на Волоколамском шоссе в Красногорске.

«В итоге по факту загрязнения территории Волоколамского шоссе ООО «Блокмонтаж» привлечено к административной ответственности. Приняты меры по недопущению загрязнения дорожного полотна в будущем», – отметил начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.