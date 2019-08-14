РИАМО - 14 авг. В Музее Победы 16 августа наградят победителей Всероссийского конкурса детских комиксов «#ЛетоТвоихПобед», призером конкурса стала 11-летняя школьница Полина Подставина из подмосковного Сергиева Посада, говорится в сообщении пресс-службы музея.

Организаторы конкурса предложили ребятам создать графический рассказ о своих победах, которых они добились этим летом. Чаще всего дети делились историями о своих спортивных достижениях, победами над своими страхами, добрых поступках.

«Ее (Подставиной – ред.) работа заняла третье место в возрастной категории 11-14 лет. И теперь ее комикс (вместе с рисунками еще пяти победителей и призеров) станет почтовой открыткой», — говорится в сообщении.

Подставина рассказала о том, как победила свой страх и одиночество.

«Моего героя зовут Асинастра. Она необщительная. Ее заветная мечта - найти хотя бы одного друга», — написала юная художница.

Героине комикса было непросто найти друзей, ею каждый раз овладевал страх. Сбыться мечте помогли советы по поиску новых друзей и желание побороть свой страх.

Победителям и лауреатам конкурса призы и грамоты 16 августа вручит председатель жюри конкурса, президент фонда «Спешите делать добро!» Оксана Федорова. Во время мероприятия «Почта России» проведет церемонию гашения открыток-комиксов, которые были изданы лимитированной серией.

Участниками творческого состязания стали около сотни юных художников от 7 до 14 лет из 30 регионов России. Больше всего произведений поступило из Москвы, Новосибирска, Хабаровска, Московской, Нижегородской, Тульской областей, Республики Башкортостан. Свои рисунки прислали даже ребята из Узбекистана и Таджикистана.