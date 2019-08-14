РИАМО – 14 авг. Московские врачи спасли водителя с тяжелыми ожогами, которые мужчина получил из-за «закипевшего» автомобильного двигателя, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента здравоохранения.

60-летний мужчина ехал по трассе на своем автомобиле, у которого внезапно «закипел» двигатель из-за неисправности системы охлаждения – вместо специальной жидкости была залита обычная вода.

«Мужчина не успел свернуть на обочину и закипевшая жидкость с паром через сорвавшийся под давлением патрубок, ворвалась в салон движущегося в потоке автомобиля. Водитель потерял управление и смог затормозить, только врезавшись на небольшой скорости в другую машину. На помощь ему пришли другие участники движения», – отмечается в сообщении.

Скорая помощь доставила обварившегося мужчину в ожоговый центр городской клинической больницы имени Ф.И. Иноземцева.

Заключение ожогового хирурга было неутешительным: ожог кипятком и паром 1-2-3 степени на площади 36% поверхности тела, ожоговый шок. Такое поражение для 60-летнего пациента с небезупречным здоровьем крайне опасно и мужчина был незамедлительно госпитализирован в отделение ожоговой реанимации.

Современные стандарты лечения требуют очень активной медикаментозной терапии с внутривенным переливанием до 10 литров лекарственных препаратов в сутки, введения больших доз обезболивающих препаратов, множества других лекарственных средств, чтобы восстановить кровообращение, сохранить функцию почек, легких и других органов и систем.

«Под наркозом необходима тщательная хирургическая обработка ожоговых ран с наложением специальных раневых покрытий, временно заменяющих функцию кожи. Все это в полном объеме проводилось пострадавшему, что, учитывая быстрое поступление в специализированный центр, дало положительный эффект», – подчеркивается в сообщении.

Состояние пациента постепенно стабилизировалось. На третий день выполнено неотложное хирургическое вмешательство – с помощью современного гидрохирургического скальпеля, где режущие функции выполняет очень тонкая и мощная струя жидкости, произведено иссечение погибших поверхностных слоев кожи, а на раны выполнена трансплантация лиофилизированной кожи, замещающей на определенное время функции собственной.

Проведенное такое хирургическое вмешательство существенно закрепило положительный эффект проводимой терапии, значительно уменьшив вероятность неблагоприятного исхода.

В дальнейшем мужчину ждала целая серия обработок ран с использованием специальных препаратов и раневых покрытий, стимулирующих процесс заживления, активизация пациента, восстановления навыков самостоятельно ходить и вот оно – выздоровление.