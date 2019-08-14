Город пряников, самоваров и русского оружия – Тула за последние два года стал модным. Если раньше сюда приезжали в Ясную поляну и за пряниками, то сегодня можно погулять по новой набережной, поесть осетриной икры и купить дизайнерскую сумку с Толстым. Ревитализация общественных пространств в Туле привела к появлению творческого кластера «Октава» и арт-пространства «Искра». Корреспонденты РИАМО съездили в Тулу на выходные и составили модный маршрут для москвичей и жителей Подмосковья.

Как Тула стала модной

Если приехать в Тулу, то прямо с дороги, возле Тульского кремля и набережной, можно заглянуть в пельменный бутик «Лепим и варим», отдохнуть в шезлонге или зайти в модную столичную бургерную Burger Heroes.

Здесь же находится два современных туристических центра, где угощают пастилой, пряниками и чаем, и можно подзарядить телефон.

Год назад в Туле появился свой Арбат – улица Металлистов, ведущая к кремлю, стала пешеходной. В 2020 году здесь планируют открыть музейный квартал.

Впрочем, такой модной Тула была не всегда. Еще два года назад на месте современной набережной были руины, рассказывают на экскурсии.

Курс на туризм в регионе задал губернатор Тульской области Алексей Дюмин. В 2018 году реализовали проект Тульской набережной, который был придуман в 2016 году, рассказывает председатель комитета Тульской области по развитию туризма Лариса Соломатина.

Набережная стала точкой притяжения не только для жителей региона, но и для туристов. Вокруг этого объекта стала развиваться инфраструктура: появились новые гостиницы и рестораны, которые отвечают запросам туристов из Москвы и Московской области. С тех пор работы у экскурсоводов прибавилось.

По словам экскурсовода Егора Пронина, в Туле 85-90% туристического потока из Москвы и Московской области. Также в регион приезжают туристы из Санкт-Петербурга, Тамбова и Воронежа.

Сегодня в тульском туризме выделяют три направления – гастрономическое впечатление, эстетическое путешествие и военно-патриотическое воспитание, рассказывает Соломатина.

За последний пункт отвечают исторические места – Куликово поле и Музей оружия. За первые – новые проекты, заточенные под туризм выходного дня – экопарки, сыроварни, пивоварни и даже осетровая ферма, в стоимость билета на которую входит стопка водки и ложка черной икры.

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Портал в природу

Начать свое путешествие по Тульской области можно с Ясногорского района, где находится экопарк «Ясно поле», концепцию которого придумал бизнесмен Дмитрий Черепков. Парк для любителей агротуризма с необычными арт-объектами и собственной сыроварней только на первый взгляд выглядит безумным. Здесь есть собственная ферма, теплица с зеленью и овощами, фруктовый сад и образовательный центр.

Еще четыре года назад ничего этого не было, кроме поля, рассказывает директор Дмитрий. Сегодня на территории в 500 гектар есть искусственный пруд и дома для туристов, созданные в лучших традициях экостроительства.

Остановиться можно как в бюджетных вариантах – домиках глэмкемпинга, так и в более дорогих. Здесь есть гостиница «Теплица» с солнечными батареями на 10 семейных номеров; модульный дом на краю обрыва с панорамными окнами; дом «Бык», и два дома «Коровы», которые образуют своеобразное пастбище.

Один из самых необычных – хостел-Ковчег, на первом этаже которого живут лошади, лама, козы, осел, а на втором – люди. Вентиляция устроена таким образом, чтобы всем было комфортно, а у животных отдельный вход.

Для экстремалов построены «апидомики», где можно переночевать с пчелами под кроватью. Такое развлечение положительно сказывается на здоровье – успокаивает нервы, выравнивает дыхание и лечит кожу.

Недаром москвичи называют это место вторым Николо-Ленивцем, где посетители могут не только отдохнуть или поработать на природе, но и увидеть арт-объекты, созданные разными художниками. Один из любимых арт-объектов у детей – гнездо, в которое можно залезть и вывалиться.

На территории экопарка установили скамейки к фестивалю «Архитектура. Театр. Сыр». Среди заметных объектов – солнце, которое стоит на возвышенности, беседка-шар, по форме напоминающее яблоко, и портал, который символизирует переход от городской среды в безмятежное пространство экопарка.

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Стрелковая экзотика

Тула – оружейный город. Приехать сюда и не прочувствовать это – такое же преступление, как не попробовать медовой тульский пряник.

Альтернативой музею оружия может стать парк-отель «Цитадель» в Ленинском районе области, где находится стрелковый клуб, в котором проходят соревнования по стрельбе.

Пострелять из ружья можно по тарелочкам. Те, кому это кажется скучным, могут отправиться в тир и пострелять из лука или арбалета, а также совершить полет в верёвочном парке. В качестве бонуса – живописный вид, который используют для натурных съемок режиссеры фильмов.

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Кластер для хипстеров

Год назад в Туле появился и свой творческий индустриальный кластер «Октава», где собирается креативная молодежь, которая выпускает журнал об актуальном в городе, устраивает лекции с певицей Гречкой, Татьяной Толстой и другими звездами, и открыт единственный в России музей станка.

Когда попадаешь во дворик музея, такое чувство, что ты оказался в «Артплее» или на «Флаконе»: вокруг граффити, лаундж-зоны с гамаками, железные кованные лестницы.

Культурное пространство разместилось на территории завода «Октава», где делают гражданские и военные микрофоны.

В подшлемный микрофон из Тулы Юрий Гагарин сказал: «Поехали!» А еще в микрофоны «Октава» пели Мадонна, U2 и Radiohead, говорят экскурсоводы.

После трудных 90-х часть заводских помещений освободилось – в 2018 году их и решили использовать под лофт, где за год провели около 50 лекций, концертов, спектаклей и public talk. В кластере есть свой коворкинг-библиотека, где собрано около 3000 редких книг по архитектуре, программированию и блокчейну.

На втором этаже расположился единственный в России музей станка, где историю страны рассказывают через историю промышленности. Слушать про паровые машины было бы скучно, если бы про станки не рассказывал Андрей Белый, Никита Ефремов и многие другие артисты.

Музей, где станки выглядят как произведения искусства, с видеомэппингом и инсталляциями, больше похож на арт-пространство для современного театра. По словам экскурсоводов, станки в таком необычном обрамлении выглядят сексуальными, так что на них хочется работать.

На этом этаже есть второй зал со сменной экспозиций, где во время нашего посещения проходила велосипедная выставка. Инстаграмщики точно не пройдут мимо террасы кафе, с которой открывается вид на внутренний дворик и самое большое граффити творческого пространства.

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Гастромаркет в воинской части

Как ни странно, Тула за год превратилась в гастрономический город, и дело не только в белевских сладостях и пряниках.

В конце прошлого лета на территории бывшей воинской части открылось новое городское пространство «Искра» с барбершопом, кофейнями, креативными ресторанами, винотеками, гастропабами, коворкингом, фотозонами и шезлонгами для отдыха, скамейками для селфи.

Пространство находится в шаговой доступности от Тульского кремля, Красноармейского проспекта и улицы Мосина. В планах – открыть здесь хостел и мини-апартаменты.