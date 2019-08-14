РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 14 авг. К ремонту асфальта приступили в поселке МИС в микрорайоне Лаговский Подольска, протяженность ремонтируемого участка составляет 1350 метров, сообщается в группе «Территориальный отдел «Лаговский» в соцсети «ВКонтакте».

«В настоящее время в микрорайоне Лаговский ведется ремонт участка дороги в поселке МИС на улице Промышленная до СНТ Испытатель-1 общей протяженностью 1350 метров», – говорится в сообщении.

В микрорайоне завершается ремонт автомобильных дорог местного значения, запланированный в 2019 году по программе софинансирования. Ремонт дорог проходит в рамках реализации государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».