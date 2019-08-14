РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 14 авг. С 22 по 24 августа всем посетителям офисов МФЦ в подмосковных Люберцах подарят значки с изображением российского триколора, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации Люберец.

«С 22 по 24 августа получить значки можно с 8:00 до 20:00 в восьми отделениях многофункциональных центров, их адреса размещены на официальном сайте», – говорится в сообщении.

Данная акция приурочена к празднованию Дня Государственного флага РФ, она пройдет в рамках проекта «Чуткая власть».