РИАМО - 14 авг. В Морозовской больнице врачи с помощью малоинвазивных технологий устранили у двухлетней девочки гигантскую опухоль – обширную лимфангиому средостения, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

Девочка из подмосковного Солнечногорска поступила с высокой температурой тела – 39 градусов, которая держалась на протяжении 1,5 месяцев. На фоне возникшей пневмонии у ребенка проявилась доброкачественная опухоль – объем жидкости, образовавшийся в опухоли, достигал 500 миллилитров в сутки.

«На основании проведенных диагностических исследований, врачи обнаружили огромную лимфомгиому размером более 40 сантиметров, занимавшую все средостение, всю плевральную полость справа, частично заходя на левую сторону и оттеснявшую сердце», – говорится в сообщении.

Обычно такие лимфомгиомы устраняются хирургически, но в данном случае огромный объем опухоли сопровождался большими рисками применения традиционного хирургического вмешательства.

«При данной локализации может травмироваться диафрагмальный и возвратный нерв, что может привести к парезу диафрагмы и голосовых связок, и развитию хронической дыхательной недостаточности и как следствие – ребенок становится инвалидом», – отметил заведующий отделением торакальной хирургии Морозовской детской больницы Олег Топилин.

Консилиум врачей больницы принял решение о проведении малоинвазивной терапии – склеротерапии – путем введения химического препарата внутрь опухоли. В операционной, под контролем ультразвука и рентген-навигации, была проведена малоинвазивная операция – через один прокол, с помощью катетера, введен склерозант. Объемы опухоли начали сокращаться уже через пять дней.

На четвертые сутки после операции девочка переведена в отделение торакальной хирургии, а на восьмые сутки – выписали под наблюдение врачей по месту жительства. Контрольные исследования показали, что с момента операции опухоль сократилась в 10 раз – до трех сантиметров. В дальнейшем ожидается полная регрессия опухоли.

Врачам удалось избавить маленького пациента от тяжелого порока с помощью высокотехнологичных и малоинвазивных методов и сохранить жизнь ребенку. Врачи Морозовской городской клинической больницы выполнили редчайшую для России операцию.

Лимфатическая мальформация (лимфомгиома) – это доброкачественная опухоль, образующаяся вследствие врожденного порока развития лимфатической системы. Опухоли могут быть незначительного размера, никак себя не проявляя, но увеличиваясь со временем в размерах, чаще всего на фоне заболевания, например ОРВИ. Лимфомгиомы могут проявиться и в более старшем возрасте.