РИАМО – 14 авг. Мужчина заложил в ломбард взятую в аренду иномарку Mercedes-Benz в центре столицы, стоимость авто составляет 3 миллиона рублей, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Ранее в полицию поступило заявление от сотрудника фирмы по сдаче автомобилей в прокат. По его словам, в компанию обратился мужчина с целью аренды машины.

«Позже между ООО «И» и обратившимся был заключен договор на аренду автомобиля Mercedes-Benz E 200 с 7 по 11 августа 2019 года. По окончанию договора мужчина перестал выходить на связь, и при этом не вернул автомобиль на стоянку», – отметил собеседник агентства.

Он дополнил, что по GPS трэкерам, установленным на арендуемой машине, выяснилось, что транспортное средство находится на улице Новорогожская, 27. По указанному адресу автомобиль был сдан в ломбард. Сумма ущерба составила 3 миллиона рублей.

По данному факту полиция в настоящий момент проводит проверку.