РИАМО - 14 авг. Финальные работы по пуско-наладке всех технических систем плавательного бассейна в спортивном кластере «Лужники» проводят перед запуском объекта в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«В спортивном кластере «Лужники» завершается строительство многофункционального плавательного центра, который возводится на месте старого бассейна. Сейчас специалисты проверяют инженерные системы комплекса: 50-метровую чашу большого бассейна полностью наполнили водой и проверили системы водоподготовки, а также системы очистки», – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Глава стройкомплекса напомнил, что новый бассейн станет одним из самых больших в России и Восточной Европе.

Москва получит новое место для занятий различными водными видами спорта с тремя спортивными бассейнами общей площадью 3 тысячи квадратных метров и аквапарком на девять горок. Открытие плавательного центра планируется осенью.

Олимпийский комплекс «Лужники» – один из крупнейших спортивных объектов России и мира. На площади в 150 гектаров находится свыше 80 сооружений. В их числе – легендарный стадион «Лужники», Малая спортивная арена, Дворец спорта, открытый аквакомплекс и спортивный городок. Сейчас идет строительство плавательного центра, Дворца единоборств, теннисного клуба, а также реконструкция универсального спортивного зала «Дружба» и Ледового дворца «Кристалл».