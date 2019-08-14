РИАМО – 14 авг. В подмосковном Дзержинском на период летних каникул трудоустроили более 200 подростков, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«В летнем трудоустройстве несовершеннолетних приняли участие 16 организаций городского округа Дзержинский и 203 несовершеннолетних. Среди организаций, принявших участие в трудоустройстве, есть образовательные, спортивные, культурные и другие учреждения Дзержинского», – сказала начальник отдела по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями администрации горокруга Полина Крапивина.



На время трудоустройства несовершеннолетнего работодатель заключает договор с центром занятости и непосредственно с самим подростком. В нем четко регламентируют все виды работ и продолжительность рабочего дня.

Помимо заработной платы от работодателя, подросток получает дополнительную ежемесячную материальную поддержку от центра занятости населения в размере до 2250 рублей.